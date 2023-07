Berardi alla Lazio, si passa ai fatti: pronte due offerte diverse al Sassuolo

Calciomercato Lazio, Lotito è pronto a muovere passi concreti per arrivare a Berardi: due le offerta sul tavolo del Sassuolo

Come riporta Il Messaggero, il calciomercato Lazio è pronto a fare sul serio per Domenico Berardi, obiettivo prioritario per l’attacco di Maurizio Sarri.

Lotito ha due offerte diverse da mettere sul piatto per cercare di convincere Carnevali: 20 milioni più 5 di bonus la prima, 17 milioni più il cartellino di Cancellieri la seconda, C’è attesa per la risposta.