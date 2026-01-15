Calciomercato Lazio, Doekhi sostituirà Romagnoli? Ecco cosa filtra - Lazio News 24

Calciomercato Lazio, il club biancoceleste si cautela con il difensore dell’Union Berlino in caso di partenza di Romagnoli

Il mercato della Lazio entra in una fase di profonda trasformazione. La dirigenza biancoceleste, guidata da Claudio Lotito, sta pianificando con estrema attenzione le mosse per blindare la retroguardia, consapevole che gli equilibri attuali potrebbero presto cambiare. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, il club capitolino avrebbe messo nel mirino un nuovo profilo internazionale per garantire solidità e centimetri allo scacchiere tattico di Maurizio Sarri.

Il piano biancoceleste per Doekhi

L’obiettivo numero uno per la difesa è diventato Danilho Doekhi, possente centrale olandese attualmente in forza all’Union Berlino. Il calciatore, classe 1998, rappresenta una ghiotta opportunità di mercato poiché potrebbe liberarsi a parametro zero. Il club blucerchiato studia il colpo con grande interesse, valutando la possibilità di tesserare un difensore moderno, abile nel gioco aereo e già abituato a palcoscenici europei, senza dover investire cifre esorbitanti per il cartellino.

L’incertezza sul futuro di Romagnoli

La necessità di accelerare su Doekhi nasce dalla situazione sempre più instabile che circonda Alessio Romagnoli. Il pilastro della difesa laziale è finito prepotentemente nel mirino dell’Al Sadd, club qatariota che sta cercando di convincere il centrale italiano a trasferirsi nel Golfo. A rendere la trattativa particolarmente calda è la presenza di Roberto Mancini: l’ex Commissario Tecnico della Nazionale, oggi alla guida della compagine asiatica, vuole a tutti i costi il difensore mancino per elevare il livello del suo roster, mettendo sul piatto un ingaggio faraonico.

La strategia della Lazio per Doekhi

Davanti alla prospettiva di perdere il proprio capitano e leader carismatico, la Lazio non vuole farsi trovare impreparata. L’eventuale arrivo di Doekhi servirebbe a colmare immediatamente il vuoto tecnico lasciato da una possibile partenza del centrale biancoceleste. La società sta già allacciando i primi contatti con l’entourage del calciatore, cercando di anticipare la folta concorrenza internazionale che si sta addensando sul talento olandese. Le prossime settimane saranno decisive per capire se l’incastro tra Roma, Berlino e il Qatar troverà la sua definizione ufficiale.

