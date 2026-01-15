Calciomercato Lazio, Doekhi sostituirà Romagnoli? Ecco cosa filtra - Lazio News 24

Calciomercato
Calciomercato Lazio, Doekhi sostituirà Romagnoli? Ecco cosa filtra
Calciomercato Lazio, il club biancoceleste si cautela con il difensore dell’Union Berlino in caso di partenza di Romagnoli
Il mercato della Lazio entra in una fase di profonda trasformazione. La dirigenza biancoceleste, guidata da Claudio Lotito, sta pianificando con estrema attenzione le mosse per blindare la retroguardia, consapevole che gli equilibri attuali potrebbero presto cambiare. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, il club capitolino avrebbe messo nel mirino un nuovo profilo internazionale per garantire solidità e centimetri allo scacchiere tattico di Maurizio Sarri.
Il piano biancoceleste per Doekhi
L’obiettivo numero uno per la difesa è diventato Danilho Doekhi, possente centrale olandese attualmente in forza all’Union Berlino. Il calciatore, classe 1998, rappresenta una ghiotta opportunità di mercato poiché potrebbe liberarsi a parametro zero. Il club blucerchiato studia il colpo con grande interesse, valutando la possibilità di tesserare un difensore moderno, abile nel gioco aereo e già abituato a palcoscenici europei, senza dover investire cifre esorbitanti per il cartellino.
L’incertezza sul futuro di Romagnoli
La necessità di accelerare su Doekhi nasce dalla situazione sempre più instabile che circonda Alessio Romagnoli. Il pilastro della difesa laziale è finito prepotentemente nel mirino dell’Al Sadd, club qatariota che sta cercando di convincere il centrale italiano a trasferirsi nel Golfo. A rendere la trattativa particolarmente calda è la presenza di Roberto Mancini: l’ex Commissario Tecnico della Nazionale, oggi alla guida della compagine asiatica, vuole a tutti i costi il difensore mancino per elevare il livello del suo roster, mettendo sul piatto un ingaggio faraonico.
La strategia della Lazio per Doekhi
Davanti alla prospettiva di perdere il proprio capitano e leader carismatico, la Lazio non vuole farsi trovare impreparata. L’eventuale arrivo di Doekhi servirebbe a colmare immediatamente il vuoto tecnico lasciato da una possibile partenza del centrale biancoceleste. La società sta già allacciando i primi contatti con l’entourage del calciatore, cercando di anticipare la folta concorrenza internazionale che si sta addensando sul talento olandese. Le prossime settimane saranno decisive per capire se l’incastro tra Roma, Berlino e il Qatar troverà la sua definizione ufficiale.
LEGGI ANCHE: Pedraza Lazio, colpo per la fascia! I dettagli del contratto
News
Juventus Lazio, biglietti settore ospiti: tutte le info ufficiali per l’Allianz Stadium
Juventus Lazio, tutte le info sui biglietti per la prossima sfida dei biancocelesti contro la squadra di Spalletti per il...
Allenamento Lazio, Sarri attende rinforzi: Mendoza resta l’unica pista a centrocampo
Allenamento Lazio, Sarri non ha finito di puntellare la rosa! Le ultime sulla squadra biancoceleste e in vista del prossimo...
Cataldi e la Lazio, un amore tormentato: 11 anni di tira e molla, ora Danilo si prenda ciò che merita
Cataldi e la Lazio una travagliata storia d’amore. Tante, forse troppe volte, ha dovuto conquistare la fiducia della sua gente...