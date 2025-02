Calciomercato Lazio, ecco il rinforzo per la difesa: in arrivo il giovane Oliver Provstgaard

Calciomercato Lazio, i biancocelesti pronti a chiudere in difesa per il giovanissimo Oliver Provstgaard: operazione in chiusura

Si sblocca in queste ultime ore il calciomercato Lazio: come riportato da Alfredo Pedullà i biancocelesti hanno chiuso per Oliver Provstgaard.

Difensore danese classe 2003 del Vejle, fisicamente importante –1.95 metri di altezza – che milita nella firts division danese, corrispettivo della Serie B italiana e capitano della nazionale della Danimarca under 21, con cui ha già 9 presenze e due gol. Un colpo di prospettiva futura, in cui il club biancoceleste ha anticipato la concorrenza con un’operazione da 5/6 milioni di euro.