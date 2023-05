Calciomercato Lazio, arriva l’annuncio di Luka Romero sul futuro: le sue dichiarazioni

Calciomercato Lazio, Luka Romero ha annunciato di essere in trattativa con un club: l’addio ai biancocelesti è certo

Intervistato da Infobae, Luka Romero, in uscita nel prossimo calciomercato Lazio, ha parlato così della possibilità di trasferirsi al Quilmes:

«Sì, la verità è che sì. Mi rende molto felice vedere la maglia con cui ha giocato mio padre. Il Quilmes mi rende felice. Vengo sempre a trovare la mia famiglia quando ho tempo. È la cosa più importante per me. Ora che sono lì, non abbiamo molti giorni liberi. Quando vengo qui con la Nazionale, cerco sempre di andare a trovarli. Dopo l’amichevole dell’altro giorno, sono andato a Quilmes per vedere la mia famiglia. Abbiamo una casa, ma cerco di stare dai miei zii per poter stare con loro e divertirmi. Cerco di vederli, di passare un po’ di tempo con loro».