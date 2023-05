Calciomercato Lazio, Dia sempre nel mirino: ecco l’annuncio sul futuro. Di seguito le parole del responsabile dell’area tecnica della Salernitana

Di seguito le parole di Giulio Migliaccio, responsabile dell’area tecnica della Salernitana a TuttoSalernitana sulle strategie per il calciomercato estivo e su Dia, obiettivo di mercato anche della Lazio.

PAROLE – «Dobbiamo dare atto al direttore sportivo De Sanctis di aver condotto alla grande l’operazione. In estate ha fatto diversi viaggi in Spagna per convincerlo ad accettare, sin dal primo giorno disse che avrebbe fatto di tutto per portare Dia in granata. Era l’obiettivo numero uno per il reparto offensivo. Ripeto quanto detto: ad oggi nessuno ci ha chiesto di andare via e tutti si trovano bene qui. Rinnovo Ochoa? E’ in programma. Ci incontreremo a breve. Ha dato una grossa mano, sul piano professionale ma soprattutto umano. Non ci sarà mai alcun tipo di problema con lui, già nell’attuale contratto c’è una clausola che ci permette di riconfermarlo».