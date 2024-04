Dia Lazio, possibile incontro all’Olimpico? Le ultime sulla situazione relativa all’attaccante della Salernitana

Boulaye Dia, attaccante della Salernitana, è sicuramente un profilo che la Lazio sta seguendo per il futuro, visto anche il suo momentaneo ruolo marginale nella rosa campana.

Come riportato da Il Messaggero, il match di venerdì sera tra i due club, potrebbe essere occasione per le due dirigenze di iniziare ad intavolare la via di una possibile trattativa.