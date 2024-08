Calciomercato Lazio, si lavora per chiudere Dia e Folorunsho: e sulle cessioni… Il punto sulla situazione in casa biancoceleste

Come riportato da Alfredo Pedullà, il calciomercato Lazio sta lavorando per chiudere Dia e Folorunsho prima dell’inizio del campionato. Per l’attaccante mancano gli ultimi dettagli, mentre per il centrocampista si sta cercando di trovare l’accordo con il Napoli.

Per quanto riguarda le cessioni, invece, Cancellieri è pronto a diventare un nuovo giocatore del Parma, mentre Basic ha offerte dalla Spagna. Fares è richiesto dai greci del Panserraikos e Akpa Akpro ha mercato in Italia e all’estero.