Calciomercato Lazio, Di Marzio: «Sarri spinge per Ricci, mentre il Fulham avrebbe un accordo per Pellegrini»

Calciomercato Lazio, il giornalista fa il punto riguardo il calciomercato dei biancocelesti soffermandosi su Ricci e Pellegrini

Il calciomercato della Lazio è in continua fase di evoluzione, con Sarri che si aspetta gli acquisti richiesti per iniziare al meglio la stagione. A fare il punto della situazione sui biancocelesti ci pensa Gianluca Di Marzio, il quale entra nello specifico soffermandosi su Ricci e Luca Pellegrini

Per quanto riguarda il centrocampista granata, il giornalista spiega che la Lazio non molla la presa e in particolare Sarri ma la richiesta di Cairo attualmente è di 30 milioni, ritenendo basse le proposte di Lotito. Per quanto riguarda invece Pellegrini, sull’ex Cagliari ci sono Fulham e Nizza, con il club inglese che avrebbe addirittura un accordo con il calciatore.