Calciomercato Lazio, Di Gennaro: «Jorginho? Per me andrà alla Lazio» Le parole dell’opinionista

Intervenuto ai microfoni di TMWRadio, Antonio Di Gennaro, ha fatto il punto sul mercato estivo, parlando anche di Lazio.

LE PAROLE– Savic? Insieme a Luis Alberto è il più forte centrocampista in Italia. Sposta ancora gli equilibri. Sarri difficilmente se ne vuole privare ma ci sono anche altre cose che subentrano. Bisogna capire dove andrà. Lotito ha sempre fatto operazioni mirate a livello economico, per me rimarrà alla Lazio. Rovella è diverso. La Juve vuole ripartire dal 3-5-2, è un problema perché dove metti Chiesa? Questo è un altro tema importante. Se rimane Rabiot serve un giocatore diverso, fisicamente strutturato e tecnico. Per me alla Lazio andrà Jorginho, che si integrerebbe bene con quel centrocampo