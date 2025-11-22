Calciomercato Lazio, non solo Guendouzi! Quel club di Premier League su Dele-Bashiru: il centrocampista della Lazio potrebbe partire già a gennaio

Calciomercato Lazio, dopo Guendouzi anche Dele-Bashiru nel mirino di un club di Premier League: possibile la sua cessione gennaio

Il Sunderland è alla ricerca di rinforzi per il centrocampo e ha messo gli occhi su alcuni giocatori della Lazio. Tra i nomi monitorati dai Black Cats non ci sarebbe solo Matteo Guendouzi, con il tecnico Le Bris che ha confermato di essere in contatto con il centrocampista francese. Secondo l’edizione odierna di La Repubblica, un altro nome sulla lista del club inglese sarebbe Dele-Bashiru, centrocampista nigeriano che, a gennaio, potrebbe cambiare aria.

Nonostante l’interesse del Sunderland, il futuro di Dele-Bashiru alla Lazio si deciderà nei prossimi mesi. Maurizio Sarri avrebbe indicato il giocatore come cedibile, con la possibilità di una cessione a gennaio, anche se la situazione potrebbe evolversi in base agli sviluppi del mercato.

Intanto, un aspetto che ha suscitato sorpresa all’interno del mondo biancoceleste è la decisione di Sarri di non convocare Dele-Bashiru per la sfida contro il Lecce, nonostante le aspettative di un suo reinserimento nella lista Serie A. Inizialmente, infatti, si pensava che il centrocampista nigeriano, escluso a fine settembre per fare spazio a Basic, potesse tornare a disposizione per questo incontro, ma contrariamente alle previsioni, il tecnico toscano ha deciso di non inserirlo tra i convocati. Questo gesto alimenta ulteriori dubbi sul futuro di Dele-Bashiru in biancoceleste, con la Lazio che dovrà prendere una decisione definitiva sul suo percorso a gennaio.