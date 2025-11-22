 Convocati Lazio Lecce, ufficializzate le scelte di Sarri!
Convocati Lazio Lecce, ufficializzate le scelte di Maurizio Sarri! Ancora assente Castellanos, torna Nuno Tavares e la decisione su Dele-Bashiru

Dele-Bashiru fuori dalla lista della Lazio! Dallo "spoiler" della Serie A all'assenza dall'elenco dei giocatori scelti da Sarri: ecco cosa è successo

Lazio Lecce, verso il match della dodicesima giornata di Serie A! Salentini bestia nera di Sarri: il tecnico ha un bilancio negativo in biancoceleste contro i pugliesi

Lista Lazio, ipotesi scambio sempre più vicino: Dele-Bashiru sostituirà Rovella! Lo spoiler della Lega Serie A sulla scelta biancoceleste?

Aquila Lazio, si chiude il contest! Contro il Lecce torna a volare il simbolo biancoceleste all'Olimpico: questo il nome scelto

Convocati Lazio Lecce, ufficializzate le scelte di Maurizio Sarri! Ancora assente Castellanos, torna Nuno Tavares e la decisione su Dele-Bashiru

Castellanos
Castellanos

Convocati Lazio Lecce, ufficializzate le scelte di Maurizio Sarri! Ancora assente Castellanos, torna Nuno Tavares e la decisione su Dele-Bashiru

Alla vigilia della sfida contro il Lecce, valida per la dodicesima giornata di Serie A, la Lazio ha reso nota la lista dei convocati diramata da Maurizio Sarri, allenatore biancoceleste noto per il suo approccio metodico e per la gestione attenta delle rotazioni.

Il tecnico ha chiamato 21 giocatori, confermando alcune scelte e registrando un rientro importante. Tra le scelte di Sarri spuntano la presenza di Tavarez e l’assenza di Dele-Bashiru. Con Belahyane, Basic, Cataldi e Vecino a completare il reparto di centrocampo con Guendouzi.

In attacco spicca l’assenza di Castellanos, che non c’è la fa, e il solo Pedro, alternativa al tridente Zaccagni, Noslin e Dia.

LA LISTA COMPLETA

Portieri: Mandas, Furlanetto, Provedel

Difensori: Pellegrini, Patric, Romagnoli, Nuno Tavares, Hysaj, Provstgaard, Gila, Lazzari, Marusic.

Centrocampisti: Vecino, Guendouzi, Belahyane, Basic, Cataldi.

Attaccanti: Pedro, Zaccagni, Noslin, Dia.

