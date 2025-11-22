Convocati Lazio Lecce, ufficializzate le scelte di Maurizio Sarri! Ancora assente Castellanos, torna Nuno Tavares e la decisione su Dele-Bashiru

Alla vigilia della sfida contro il Lecce, valida per la dodicesima giornata di Serie A, la Lazio ha reso nota la lista dei convocati diramata da Maurizio Sarri, allenatore biancoceleste noto per il suo approccio metodico e per la gestione attenta delle rotazioni.

Il tecnico ha chiamato 21 giocatori, confermando alcune scelte e registrando un rientro importante. Tra le scelte di Sarri spuntano la presenza di Tavarez e l’assenza di Dele-Bashiru. Con Belahyane, Basic, Cataldi e Vecino a completare il reparto di centrocampo con Guendouzi.

In attacco spicca l’assenza di Castellanos, che non c’è la fa, e il solo Pedro, alternativa al tridente Zaccagni, Noslin e Dia.

LEGGI ANCHE – Formello Lazio: infortunati, diffidati, formazioni | Lazio News 24

LA LISTA COMPLETA

Portieri: Mandas, Furlanetto, Provedel

Difensori: Pellegrini, Patric, Romagnoli, Nuno Tavares, Hysaj, Provstgaard, Gila, Lazzari, Marusic.

Centrocampisti: Vecino, Guendouzi, Belahyane, Basic, Cataldi.

Attaccanti: Pedro, Zaccagni, Noslin, Dia.