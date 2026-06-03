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Lazio, continua la protesta dei tifosi contro Lotito! Uno striscione anche durante l’evento della WWE
Lazio, Claudio Lotito è ancora nel mirino dei sostenitori biancocelesti pure durante uno scenario insolito. Il presidente resta contestato
La protesta dei tifosi della Lazio contro il presidente Claudio Lotito continua a far parlare. Negli ultimi giorni, i sostenitori biancocelesti hanno scelto un luogo inconsueto per esprimere il loro malcontento: durante un incontro di wrestling della WWE, un tifoso ha esposto uno striscione recante il messaggio «Lotito libera la Lazio».
Il gesto è diventato subito virale, facendo il giro dei social network!. La protesta, che si manifesta ormai da tempo, cambia forma e contesto, ma mantiene intatta la determinazione dei tifosi nel chiedere maggiore attenzione alla gestione societaria e una maggiore trasparenza nelle scelte del club.
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Lazio, le ragioni della contestazione
Il malcontento dei tifosi della Lazio nasce da anni di tensioni e disaccordi con la dirigenza, in particolare con Claudio Lotito, criticato per alcune scelte gestionali e sportive. La contestazione ha assunto diverse forme, dalle manifestazioni davanti allo stadio Olimpico agli striscioni esposti durante eventi pubblici e partite, fino a situazioni più curiose come quella recente alla WWE.
Questo episodio evidenzia come i sostenitori biancocelesti non abbiano perso l’iniziativa e cerchino modi alternativi per far sentire la propria voce, dimostrando creatività e determinazione nel mantenere alta l’attenzione sul presidente e sulle politiche della società.
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