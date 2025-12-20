Calciomercato Lazio, il grande giorno sta per arrivare: attesa per la decisione da parte della FIGC. La data da cerchiare in rosso sul calendario

Calciomercato Lazio, sono diversi i dubbi da sciogliere in casa biancoceleste. Ma prima si attende la decisione della FIGC. Le ultime

L’attesa sta per terminare e il calciomercato della Lazio è pronto a entrare nella sua fase decisiva. Nella giornata di oggi è infatti prevista la riunione della Commissione di vigilanza sui conti, chiamata a valutare la situazione economico-finanziaria del club biancoceleste. Nei prossimi giorni l’esito delle verifiche verrà trasmesso alla Figc, che comunicherà ufficialmente alla società capitolina quali saranno i margini operativi per la sessione invernale: mercato semiaperto a saldo zero oppure completamente libero. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la data chiave da segnare sul calendario è martedì 23 dicembre, giorno in cui potrebbe arrivare il verdetto definitivo.

Al momento, lo scenario più probabile per il calciomercato della Lazio resta quello del saldo zero. Questa opzione permetterebbe alla società di effettuare esclusivamente operazioni in entrata e in uscita con parametri identici, sia dal punto di vista della formula che dei costi e dell’ingaggio. In sostanza, per acquistare un nuovo giocatore, la Lazio dovrebbe prima cederne uno con caratteristiche economiche simili, senza generare alcun aggravio sui conti del club.

Il presidente Claudio Lotito, nel corso degli ultimi mesi, ha scelto una linea prudente, evitando dichiarazioni pubbliche e lavorando sottotraccia per rientrare nei parametri fissati dalla Figc. L’obiettivo è scendere sotto la soglia dello 0,8%, limite considerato fondamentale per ottenere maggiore libertà di manovra sul mercato. Tuttavia, anche nel caso in cui venisse concessa una parziale apertura, le aspettative resterebbero comunque contenute.

Il calciomercato della Lazio, infatti, deve fare i conti con una strategia improntata alla sostenibilità. Appesantire il bilancio con operazioni rischiose potrebbe comportare nuove restrizioni in futuro, uno scenario che la dirigenza vuole evitare a ogni costo. Non è un caso che il mese di gennaio, storicamente, non abbia mai rappresentato una finestra di grandi investimenti per Lotito, più incline a interventi mirati e funzionali alle esigenze della rosa.

In quest’ottica, eventuali movimenti saranno studiati con attenzione, privilegiando opportunità a basso costo, prestiti o scambi. L’obiettivo principale resta quello di mantenere l’equilibrio economico senza compromettere la competitività della squadra. Il verdetto della Figc sarà quindi determinante per capire quali margini avrà realmente il calciomercato della Lazio e se i tifosi potranno aspettarsi qualche novità concreta o un gennaio all’insegna della continuità.