Calciomercato Lazio, De Paul per il dopo Milinkovic?

Calciomercato Lazio, Milinkovic Savic seguito da tre big europee, si pensa alle alternative. De Paul erede a centrocampo?

«Se ci sarà una possibilità che accontenta la Lazio e Milinkovic, verrà presa in considerazione. Altrimenti lui è felice e noi siamo molto felici di trattenerlo qui» dichiarava ieri il ds della Lazio, Igli Tare. Come in ogni sessione di mercato, il serbo torna ad essere il centro di ogni indiscrezione: su di lui ci sarebbero Real Madrid, Manchestre United e PSG coi Red Devils più interessati.

La Lazio non ha necessità di vendere e il ragazzo sta molto bene a Roma, ma intanto valuta le eventuali alternative, come Szoboszlai e De Paul. Il centrocampista dell’Udinese, soprattutto – come riportato da La Gazzetta dello Sport -, piace parecchio ai vertici biancocelesti anche se per portarlo a Formello bisognerà sborsare qualche milione in più.