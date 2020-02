Calciomercato Lazio, attenzioni per David del Gent

Jonathan David , attaccante del Gent, è il nuovo nome per il calciomercato della Lazio. Su di lui c’è anche il Napoli

Jonathan David osservato speciale di Roma-Gent. Il giovane attaccante – in forza nel club belga e di origini canadesi – avrebbe attirato le attenzioni della Lazio, almeno stando a quanto ripoertato da Jeunesfooteux.com.

20 anni, 24 presenze e 15 gol in questa stagione; 4 reti in Europa League ed esordio in Nazionale con 11 reti in 12 partite: un biglietto da visita che ha interessato anche Napoli, Everton, Arsenal, Leicester e Lipsia.

Come riportato dal portale francese, il cartellino del giocatore si aggira attorno ai 20 milioni e questa sera sarà un’ottima occasione per studiarlo da vicino.