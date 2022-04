Calciomercato Lazio, dalla Spagna: Il Siviglia piomba su Luis Alberto

Calciomercato Lazio, in Spagna assicurano: Monchi pronto a presentare un’offerta per portare Luis Alberto al Siviglia

Importante indiscrezione proveniente dalla Spagna per quanto riguarda il calciomercato estivo della Lazio alla voce uscite. Come riportato da ElGolDigital infatti, il Siviglia di Monchi sarebbe pronto, dopo anni di interessamenti poco concreti, a presentare un’offerta ai biancocelesti per Luis Alberto.

Lo spagnolo ha un contratto in essere fino al 30 giugno del 2025 e una valutazione di 32 milioni di euro. L’ex DS della Roma spera di ottenere un piccolo sconto e di consegnare a Lopetegui, grande estimatore del calciatore, l’ex Liverpool che da mesi sogna il ritorno in Spagna.