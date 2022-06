Calciomercato Lazio: dal riscatto di Cabral a Simeone. Il punto sull’attacco

Calciomercato Lazio: dal riscatto di Jovane Cabral passando per Simeone e Caputo. Ecco il punto sull’attacco

Non solo la questione portiere. In casa Lazio è molto caldo anche il discorso legato al vice Immobile per la prossima stagione. Nei giorni scorsi è rimbalzato il nome di Simeone, è stato proposto da Setti durante i vertici con Lotito per Casale e Ilic. Ma per l’attacco l’idea è rintracciare un’ala che possa giocare da centravanti.

Il ds Tare spinge per acquistare Cabral a 5 milioni. Sarri aveva detto sì a determinate cifre e pensa ancora a Caputo. Una decisione non è stata ancora presa ma il tecnico spera di avere almeno 3 colpi per l’inizio del raduno fissati il 3 luglio.