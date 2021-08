Calciomercato Lazio, da Rugani a Mustafi: sfuma il colpo in difesa

Calciomercato Lazio, nonostante le voci sulla possibilità della Lazio di acquistare anche un difensore le idee Rugani e Mustafi sfumano

Con la Lazio pienamente concentrata nella definizione dell’affare Zaccagni con il Verona, secondo calciomercato.com sembrano sfumare le possibilità che Tare porti a casa anche un difensore centrale nonostante i recenti problemi fisici di Luiz Felipe.

Rugani, tornato in orbita Lazio nelle ultime ore, è stato dichiarato incedibile dalla Juve che dopo aver ceduto Demiral non contempla altre uscite; Mustafi, svincolato e vecchio pallino del DS albanese, non scalda più di tanto la fantasia mentre per Anel Ahmedhodzic c’è stato un semplice sondaggio esplorativo. Sarri sarà costretto a fare di necessità virtù.