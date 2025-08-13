 Calciomercato Lazio, l’ex Crecco riparte dal Sorrento
Connect with us

News

Calciomercato Lazio, l’ex Crecco riparte dal Sorrento: ufficiale il nuovo trasferimento dopo l'esperienza a Latina

Formello News Prima Pagina

Infortuni Lazio, il punto dall'infermeria: rientri vicini per Vecino e Belahyane, più cautela per Patric e Gigot

News

Sarri Lazio, Pedro pronto a reinventarsi: accordo con l'allenatore toscano per il ruolo da falso nueve

News

Correa Lazio, gli auguri del Club all'ex centravanti capitolino: le ultime sull'attaccante argentino

Calciomercato News

Calciomercato Lazio, un difensore verso l’addio: continua il pressing straniero sul giocatore

News

Calciomercato Lazio, l’ex Crecco riparte dal Sorrento: ufficiale il nuovo trasferimento dopo l’esperienza a Latina

Lazio news 24

Published

3 ore ago

on

By

crecco visite 1 e1627646982401

Calciomercato Lazio, l’ex centrocampista classe ’95, cresciuto nel vivaio biancoceleste, trova squadra dopo l’addio al Latina: giocherà in Serie C

Nuova avventura professionale per Luca Crecco, centrocampista cresciuto nel vivaio della Lazio. Dopo essere rimasto senza squadra in seguito alla sua ultima esperienza con il Latina, il classe ’95 ha trovato una nuova destinazione: vestirà la maglia del Sorrento, club attualmente impegnato nel campionato di Serie C.

Formatosi nel settore giovanile biancoceleste, Crecco ha collezionato 8 presenze con la Prima Squadra della Lazio, mettendo a segno anche un gol nella stagione di Serie A 2016/17. Un momento rimasto impresso nei tifosi, simbolo della sua capacità di farsi trovare pronto nelle occasioni importanti.

Negli anni, il centrocampista romano ha vissuto diverse esperienze in giro per l’Italia, vestendo le maglie di club come Lanciano, Trapani, Modena, Crotone e Pescara, prima di approdare al Latina. La sua carriera è stata caratterizzata da grande versatilità e spirito di adattamento, qualità che hanno convinto il Sorrento a puntare su di lui per rinforzare la mediana.

L’ufficialità del trasferimento è arrivata direttamente dai canali del club campano, che ha accolto il nuovo acquisto con entusiasmo, sottolineando la sua esperienza e il bagaglio tecnico maturato anche grazie agli anni trascorsi nella Lazio.

Per Crecco, l’obiettivo è chiaro: mettere la sua esperienza al servizio della squadra e aiutare il Sorrento a raggiungere gli obiettivi stagionali. Un ritorno in campo che rappresenta anche una nuova opportunità per rilanciarsi, ripartendo da una piazza motivata e ambiziosa.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.