Calciomercato Lazio, l’ex Crecco riparte dal Sorrento: ufficiale il nuovo trasferimento dopo l’esperienza a Latina

Calciomercato Lazio, l’ex centrocampista classe ’95, cresciuto nel vivaio biancoceleste, trova squadra dopo l’addio al Latina: giocherà in Serie C

Nuova avventura professionale per Luca Crecco, centrocampista cresciuto nel vivaio della Lazio. Dopo essere rimasto senza squadra in seguito alla sua ultima esperienza con il Latina, il classe ’95 ha trovato una nuova destinazione: vestirà la maglia del Sorrento, club attualmente impegnato nel campionato di Serie C.

Formatosi nel settore giovanile biancoceleste, Crecco ha collezionato 8 presenze con la Prima Squadra della Lazio, mettendo a segno anche un gol nella stagione di Serie A 2016/17. Un momento rimasto impresso nei tifosi, simbolo della sua capacità di farsi trovare pronto nelle occasioni importanti.

Negli anni, il centrocampista romano ha vissuto diverse esperienze in giro per l’Italia, vestendo le maglie di club come Lanciano, Trapani, Modena, Crotone e Pescara, prima di approdare al Latina. La sua carriera è stata caratterizzata da grande versatilità e spirito di adattamento, qualità che hanno convinto il Sorrento a puntare su di lui per rinforzare la mediana.

L’ufficialità del trasferimento è arrivata direttamente dai canali del club campano, che ha accolto il nuovo acquisto con entusiasmo, sottolineando la sua esperienza e il bagaglio tecnico maturato anche grazie agli anni trascorsi nella Lazio.

Per Crecco, l’obiettivo è chiaro: mettere la sua esperienza al servizio della squadra e aiutare il Sorrento a raggiungere gli obiettivi stagionali. Un ritorno in campo che rappresenta anche una nuova opportunità per rilanciarsi, ripartendo da una piazza motivata e ambiziosa.