Lazio-Pellegrini, contatti continui con la Juve: la possibile formula dell’affare

Calciomercato Lazio, si continua a lavorare con la Juve per Luca Pellegrini: ipotesi nuovo prestito con riscatto condizionato

Come riportato da Alfredo Pedullà, il calciomercato Lazio continua a lavorare per la permanenza a Formello di Luca Pellegrini dopo i 6 mesi in prestito (da gennaio a giugno) della stagione appena conclusa.

La formula su cui le parti stanno cercando di trovare la quadra sarebbe quella di un prestito con obbligo di riscatto a 8 milioni di euro condizionato alla qualificazione della Lazio ad una delle tre competizioni europee.