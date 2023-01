Calciomercato Lazio: contatti ieri col Bologna, ora può sbloccarsi tutto. Così Tare potrebbe operare in entrata

Come riportato dalla rassegna di Radiosei il Bologna, contestualmente alla gara di ieri, ha chiesto informazioni alla Lazio per Fares. Il ds dei rossoblu Sartori aveva già avuto contatti con l’entourage del calciatore a dicembre.

Per il club capitolino la cessione del terzino è fondamentale per sbloccare un mercato diversamente fermo per la situazione dovuta all’indice di liquidità.