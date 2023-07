Berardi-Lazio, piovono conferme: il retroscena sul gesto di Immobile

Calciomercato Lazio, per convincere Berardi scende in campo anche Immobile: conferme sulla chiamata del capitano all’esterno

Come riporta Il Messaggero, Ciro Immobile è sceso in campo per Domenico Berardi, grande obiettivo del calciomercato Lazio.

Trovano conferma le voci su una telefonata del capitano biancoceleste al classe ’94 per convincerlo al trasferimento: Berardi ha dato disponibilità ma servirà un grande sforzo delle tre parti in causa per chiudere l’affare.