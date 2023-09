Calciomercato Lazio, Bertini si presenta alla Spal: le parole

Calciomercato Lazio, Marco Bertini si è presentato in conferenza come nuovo calciatore della Spal: le dichiarazioni

Intervenuto in conferenza stampa come nuovo calciatore della Spal, l’ex Lazio Bertini ha dichiarato:

«Ringrazio il direttore e la Società per avermi portato qui a Ferrara e non vedo l’ora di dimostrare il mio valore in campo. Questa per me è la prima esperienza tra i grandi e sto cercando di inserirmi nel gruppo il più velocemente possibile. So che il mister ha speso per me delle belle parole e questo mi fa enormemente piacere, quando sono arrivato ci ho parlato e mi ha spiegato cosa si aspetta da me, ora con il lavoro quotidiano, allenamento dopo allenamento, devo cercare di rispondere al meglio alla sue richieste. Fin da subito ho scelto di venire qui per la città, la piazza, la tifoseria ed ovviamente la Società. I tifosi sono molto caldi, l’atmosfera che ho avuto modo di assaporate alla prima partita di campionato è stata fantastica e non vedo l’ora di poterla vivere anche dal campo. Il primo impatto è stato ottimo, so che questa è un’esperienza che mi farà crescere molto. Avere in squadra giocatori di esperienza come il capitano Antenucci e Siligardi è fondamentale, da loro possiamo solo che imparare a tutti i livelli e per noi giovani rappresenteranno un esempio ed una guida da seguire nel corso di tutta la stagione».