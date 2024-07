Calciomercato Lazio, il Napoli fa sul serio per quell'obiettivo

Calciomercato Lazio, il Napoli fa sul serio per un obiettivo dei biancocelesti: pronti a fare l’offerta per convincere il giocatore

Marco Brescianini, dopo la buona stagione con la maglia del Frosinone, è diventato un obiettivo del calciomercato Lazio, ma sul centrocampista dei ciociari non ci sono solo i biancocelesti.

Come riportato da Fabrizio Romano, su di lui c’è da registrare il forte interesse del Napoli nei suoi confronti, con i partenopei pronti a mettere sul piatto 12 milioni, con il calciatore che sarebbe entusiasta all’idea di mettersi al servizio di Antonio Conte. Trattative in corso per definire i dettagli, con il Milan che aspetta solo la conclusione per incassare il 50% sulla futura rivendita.