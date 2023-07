Calciomercato Lazio, su Berardi irrompe la Juve: biancocelesti beffati?

Calciomercato Lazio, su Domenico Berardi piomba la Juve del neo DS Giuntoli: i biancocelesti rischiano la clamorosa beffa

Il calciomercato Lazio rischia di vivere la clamorosa beffa Domenico Berardi. Salutato Di Maria dopo un solo anno, la Juve va a caccia del sostituto dell’argentino, anche se un vero e proprio clone nemmeno esiste. C’è però un nome che metterebbe d’accordo tutti, da Allegri al neo arrivato Giuntoli, con nel mezzo anche Manna: si tratta proprio di Domenico Berardi.

Trattato già un anno fa proprio in alternativa al Fideo, la bandiera del Sassuolo era nel mirino anche del Napoli e ora Giuntoli potrebbe ritrovarselo nella nuova avventura bianconera. Una trattativa vera e propria non è però ancora ripartita, ma il suo sarà uno dei primi nomi proposti sul tavolo secondo la Gazzetta dello Sport. Lotito dovrà accelerare per non deludere Sarri: il tecnico ha messo l’esterno italiano in cima alla lista delle proprie preferenze.