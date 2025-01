Calciomercato Lazio: inserimento dell’Inter per quell’obiettivo dei biancocelesti

Calciomercato Lazio, l’Inter piomba su un obiettivo dei biancocelesti: il ds dei nerazzurri Baccin ha fatto un blitz per osservarlo da vicino

L’Inter guarda al Sudamerica per trovare nuovi rinforzi per la squadra di Simone Inzaghi e, come riportato da calciomercato.com, uno di questi nomi è quello di Valentin Gomez.

Il ds nerazzurro Dario Baccin ha appena compiuto un viaggio in Argentina per visionare alcuni giovani talenti in prima persona e tra questi c’è anche il difensore classe 2003 del Velez Sarsfield nel mirino anche del calciomercato Lazio.