Calciomercato Lazio, concorrenza del Napoli per Ilic: i dettagli

Calciomercato Lazio, spunta la forte concorrenza del Napoli nella corsa ad Ivan Ilic del Verona: Demme chiave dell’affare?

Come riportato dal Corriere dello Sport, la Lazio dovrà superare la temibile concorrenza del Napoli per arrivare ad Ivan Ilic, da tempo indicato da Sarri come rinforzo primario in mezzo al campo e ideale sostituto di Luis Alberto.

Nel caso in cui dovesse partire Demme, i partenopei andrebbe all’assalto del serbo. La richiesta di 25 milioni di euro è elevata ma Giuntoli sarebbe pronto a chiudere l’affare con la formula del prestito con obbligo di riscatto.