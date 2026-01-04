Calciomercato Lazio, Raspadori tra Italia e Atletico: AS rivela il retroscena che può cambiare il suo futuro

Calciomercato Lazio: Raspadori, la verità dalla Spagna: cosa sta accadendo sul suo futuro e sul possibile rientro in Italia

Giacomo Raspadori potrebbe sorprendentemente restare all’Atletico Madrid. È questa l’indiscrezione che filtra dalla Spagna. L’ex attaccante del Napoli è finito nel mirino di Roma, Lazio e Atalanta, con i giallorossi in netto vantaggio grazie a un accordo quasi definito con il club madrileno. A complicare il quadro, però, ci sarebbe il malumore dello stesso Raspadori, infastidito dal fatto di non essere stato informato tempestivamente della trattativa con la Roma. La sua volontà, a questo punto, diventa un fattore decisivo.

Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo AS, il trasferimento non è affatto scontato. Raspadori si trova bene a Madrid, apprezza l’ambiente e il livello competitivo della squadra, impegnata su tutti i fronti. Naturalmente vorrebbe avere più spazio, ma è consapevole della forte concorrenza nel reparto offensivo, dove figurano giocatori del calibro di Álvarez, Sorloth e Griezmann. Allo stesso tempo, però, l’Atletico è coinvolto in quattro competizioni e ha bisogno di una rosa profonda.

Proprio per questo motivo Diego Simeone non sembra del tutto convinto di lasciarlo partire. Cederlo a gennaio significherebbe dover trovare un sostituto all’altezza, operazione tutt’altro che semplice nel mercato invernale. Il tecnico argentino, dunque, valuta con cautela ogni scenario.

Alla fine, tutto ruoterà attorno alla scelta del giocatore. Il suo ritorno in Italia, che fino a pochi giorni fa sembrava quasi certo, oggi non appare più così scontato. L’ultima parola spetterà a Raspadori, chiamato a decidere tra continuità a Madrid o una nuova avventura in Serie A.

