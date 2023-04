Calciomercato Lazio, c’è l’occasione: Calciomercato Lazio, c’è l’occasione: è stato riproposto quel regista. Sarri ricerca rinforzi nel ruolo

Come riferito dal Corriere dello Sport Maurizio Sarri vorrebbe un rinforzo in cabina di regia per la prossima stagione, a prescindere dal futuro di Marcos Antonio.

È stato proposto al calciomercato Lazio Jordy Clasie, studiato da Sarri nel doppio confronto con l’AZ Alkmaar. E’ olandese, era stato in ballo in passato, è stato riproposto. Oggi ha 31 anni, è in scadenza nel 2024. Clasie è alto 1,69, ha ritmo e palleggio, si è rilanciato nell’AZ. Non era andato bene nel Southampton, l’avventura inglese è durata due anni, poi è stato trasferito in prestito al Bruges e al Feyenoord. La scadenza fissata nel 2024 tiene basso il prezzo, può essere un’occasione.