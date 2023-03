Calciomercato Lazio, clamoroso: si pensa al ritorno di Correa in biancoceleste. L’argentino sembra destinato a lasciare l’Inter in estate

L’attaccante dell‘Inter e della nazionale argentina, Joaquín Correa, sembra destinato a lasciare il club nerazzurro in estate, nonostante sia stato voluto fortemente da Inzaghi, l’argentino non è riuscito ad imporsi a Milano.

Il giocatore argentino sta vivendo una seconda stagione non positiva, ma nonostante questo qualche club continua a seguirlo. Come riportato da La Gazzetta dello Sport l’attaccante è apprezzato da alcuni club di Premier come West Ham e Aston Villa. Dalla Spagna anche il Siviglia sta monitorando la situazione, mentre in Serie A la Lazio potrebbe rifarsi avanti per il giocatore che ha già indossato la maglia biancoceleste e ora che il suo prezzo si è notevolmente abbassato rispetto ai 31 milioni spesi dall’Inter nell’estate del 2021 potrebbe ritornare nel mirino del club.