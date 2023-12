Calciomercato Lazio, sono cinque i sogni di Sarri per il futuro: tutti i nomi

Calciomercato Lazio, sono cinque i nomi che ha in testa Maurizio Sarri per il futuro: ecco i sogni del Comandante

Maurizio Sarri è concentrato sul campo, con la sfida al Frosinone del prossimo 29 dicembre utile per dare continuità ai tre punti ottenuti contro l’Empoli, ma ovviamente il tecnico pensa anche al calciomercato Lazio del futuro.

Al momento sono cinque i sogni dell’ex Juve per rendere la squadra ancora più competitiva: Ricci, Colpani e Ferguson a centrocampo, Berardi e Rafa Silva in avanti. Lotito lo accontenterà almeno in parte?