Calciomercato Lazio, ci risiamo: in arrivo una nuova proposta dall’Arabia. Il pensiero del giocatore sulla situazione di mercato

Nonostante i vari chiarimenti con la società e Maurizio Sarri, non si è ancora totalmente convinti in casa Lazio della situazione legata a Luis Alberto.

Come si legge sul Corriere dello Sport, sembrerebbe pronta un’altra offerta da parte dell’Al Nassr, squadra araba in cui milita Cristiano Ronaldo, per il centrocampista spagnolo. La volontà del giocatore rimane però la stessa, ovvero continuare la sua avventura in biancoceleste.