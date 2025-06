Calciomercato Lazio, Chiesa sui rumors: «Non ho ancora avuto contatti con nessuno. Rimanere a Liverpool? Cosa penso...»

Condividi via email

Calciomercato Lazio, l’esterno italiano Federico Chiesa si è espresso su alcune voci di calciomercato: ecco le sue parole

Quest’oggi scenderà nuovamente in campo l’Italia per sfidare la Norvegia e, per parlare del match, Federico Chiesa ha concesso un’intervista al Corriere dello Sport. Qui l’ex Juventus ha parlato della sua esperienza con la Nazionale e della sua prima stagione al Liverpool.

Durante la conversazione ha anche affrontato il tema calciomercato Lazio, al quale era stato accostato. Ecco le parole dell’esterno:

«L’anno è finito. Ma è un’esperienza che rifarei. Presto mi siederò al tavolo con il Club, Fali (Ramadani, ndr.) e la mia famiglia per individuare la soluzione migliore. Restare a Liverpool non mi dispiacerebbe affatto. Ho letto che mi hanno piazzato dappertutto, ma non ho ancora avuto contatti diretti con nessuno».