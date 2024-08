Calciomercato Lazio, cessioni ancora POSSIBILI. Dalla Turchia all’Arabia: QUANDO chiudono le finestre dei trasferimenti all’estero

Calciomercato Lazio, alcune cessioni ancora possibili per i biancocelesti: ecco quando chiudono le finestre dei trasferimenti

Il calciomercato Lazio non può più operare in entrata, ma può ancora farlo in uscita. Ecco infatti, nel dettaglio, quando chiudono le finestre dei trasferimenti nei principali paesi esteri, che possono ancora fare movimenti in entrata.

I DETTAGLI

Germania 30 agosto

Francia 30 agosto

Spagna 30 agosto

Inghilterra 30 agosto

Arabia Saudita

Brasile 2 settembre

Danimarca 2 settembre

Norvegia 2 settembre

Olanda 2 settembre

Portogallo 2 settembre

Croazia 5 settembre

Austria 5 settembre

Belgio 6 settembre

Polonia 6 settembre

Qatar 9 settembre

Romania 9 settembre

Svizzera 9 settembre

Messico 10 settembre

Grecia 11 settembre

Russia 12 settembre

Turchia 13 settembre

Serbia 13 settembre