Calciomercato Lazio, capitolo cessioni: il punto sugli esuberi

Il calciomercato della Lazio prosegue con le cessioni: la società cerca una sistemazione per Muriqi e non solo

Il mercato della Lazio prosegue con la fase due: le cessioni. Vavro ha salutato portando nelle casse biancocelesti 4 milioni e 500 mila euro di bonus, mentre per Muriqi si continua a trattare: i 9 milioni offerti dal Maiorca non soddisfano le richieste del club capitolino.

Come riportato dal Corriere dello Sport, è in uscita anche Akpa Akpro (a cui Sarri sembra preferire Kiyine), insieme ad Adamonis ed Alia (che spera di farsi le ossa in prestito).

Da sistemare ancora Escalante, Jony e Fares dopo gli adii di Maistro, Adekanye, Casasola e Ndrecka.