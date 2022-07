Muriqi resta in uscita: Lotito furioso col Bruges, il Maiorca spera

Vedat Muriqi resta in uscita dalla Lazio: Lotito minaccia azioni legali contro il Bruges, il Maiorca torna alla carica

Vedat Muriqi resta un caso aperto per quanto riguarda il mercato in uscita della Lazio. Come riporta il Corriere dello Sport, dopo il clamoroso naufragio della trattativa con il Bruges, col club belga che ha riscontrato fantomatici problemi durante le visite mediche, Lotito è furioso tanto da minacciare il ricorso alla FIFA.

Il patron ha inoltre rifiutato la nuova offerta di prestito e aspetta un deciso rilancio dal Maiorca. Sono 9, bonus compresi, i milioni messi sul tavolo dagli spagnoli. Ancora troppo pochi: ne servono 12 per non registrare una pesante minusvalenza a bilancio.