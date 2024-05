Calciomercato Lazio, il club biancoceleste deve vendere: tutti i giocatori al rientro dal prestito in vista della prossima stagione

Come riportato da Il Corriere dello Sport, molti giocatori in prestito rientreranno alla Lazio nelle prossime settimane. La maggior parte di loro non rientrano nei piani di Tudor e dovranno essere ceduti nuovamente. Basic, Akpa Akpro e Cancellieri concluderanno le loro esperienze rispettivamente con Salernitana, Monza ed Empoli a causa delle scarse prestazioni e dei costi elevati dei cartellini.

Andando all’estero, invece, Kamenovic e Marcos Antonio non hanno convinto con gli svizzeri dell’Yverdon e con i greci del Paok. I due, quindi, rientreranno a Formello. Discorso diverso per quanto riguarda Raul Moro, in prestito al Real Valladolid e che potrebbe essere riscattato. A questi si aggiungono tutti gli ex Primavera in prestito in Serie C: Bertini, Floriani Mussolini, Adamonis, Furlanetto, Novella e Marino. Tutti giocatori che dovranno essere venduti nuovamente.