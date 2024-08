Calciomercato Lazio, un BIG a centrocampo ai saluti: si valuta la CESSIONE. Col suo addio si fa un nuovo acquisto

Calciomercato Lazio, un big a centrocampo è ai saluti: si valuta la cessione del giocatore da parte dei biancocelesti. Le ultime

Come scrive oggi il Corriere dello Sport, Matias Vecino è uno dei nomi in uscita dal calciomercato Lazio per età (33 anni il prossimo 24 agosto) e per via di quel contratto che andrà in scadenza nell’estate del 2025.

Anche se minima, la sua cessione garantirebbe una plusvalenza al club capitolino, che non vorrebbe lasciarlo partire a zero tra meno di 12 mesi. Con questa partenza, poi, si libererebbe ulteriore spazio per un possibile nuovo acquisto a centrocampo.