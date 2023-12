Calciomercato Lazio, prima uscita a gennaio! Già definita la cessione: trasferimento a titolo definitivo per il ds Fabiani

Come riportato da tuttoc.com il calciomercato Lazio avrebbe ormai definito la cessione di Emanuele Cicerelli al Catania. L’esterno offensivo è reduce da un prestito annuale alla Reggina e per ora non ha mai trovato spazio in biancoceleste.

La formula del trasferimento dovrebbe essere a titolo definivo con il classe 1994 pronto a firmare con il club siciliano un contratto biennale, in scadenza a giugno 2026.