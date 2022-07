Calciomercato Lazio, cessione Escalante: c’è l’offerta del Valladolid

Calciomercato Lazio: il Valladolid sarebbe pronto a presentare ai biancocelesti un’offerta per Escalante

Il Real Valladolid sarebbe vicino a formalizzare un’offerta per Gonzalo Escalante. Il centrocampista argentino, in forza alla Lazio e obiettivo di mercato anche della Sampdoria, preferirebbe tornare in Spagna.

L’offerta del club iberico, secondo quanto riportato da elgoldigital.com, si baserebbe su un trasferimento con opzione di acquisto per più di 1,5 milioni di euro. Sono in corso contatti tra la dirigenza del Real Valladolid e l’entourage di Escalante.