Calciomercato Lazio, la cessione di Correa sblocca Basic: i dettagli

Si continua a lavorare sul fronte calciomercato in casa Lazio: adesso bisogna cedere per sbloccare i nuovi acquisti

La Lazio è al lavoro senza sosta sul fronte calciomercato: dopo aver messo a segno i colpi Kamenovic, Hysaj e Felipe Anderson, il club biancoceleste vuole regalare a Maurizio Sarri anche altri rinforzi. L’obiettivo numero uno è ormai Julian Brandt, ma per il centrocampo c’è Toma Basic che attende di sbarcare a Roma.

Tuttavia, come riportato da Il Messaggero, la trattativa per il mediano croato è bloccato dall’ormai famigerato indice di liquidità, che non ha permesso alla Lazio neanche di tesserare i nuovi acquisti fatti fino ad ora. Per questo, si sta lavorando alla cessione di Joaquin Correa, con il Paris Saint Germain pronto a pagare 18 milioni più bonus insieme alla contropartita tecnica Pablo Sarabia. Questa operazione, oltre a portare a Roma il giovane attaccante spagnolo, porterebbe anche Basic: infatti, nella trattativa con il Bordeaux c’è solamente 1 milione di distanza, che potrebbe essere colmato con il ricavo della vendita del Tucu. I prossimi giorni potrebbero essere decisivi.