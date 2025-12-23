Calciomercato Lazio, il Flamengo accelera per Castellanos: offerta da 25 milioni e brasiliani pronti a chiudere. I dettagli

Calciomercato Lazio, il Flamengo fa sul serio per Castellanos: rilancio da 25 milioni e volontà di chiudere immediatamente

Le indiscrezioni di mercato che arrivano da Argentina e Brasile si fanno sempre più concrete. Secondo fonti vicine al Flamengo, il club carioca sarebbe pronto a incontrare la Lazio nei prossimi giorni per discutere il futuro di Taty Castellanos. Come riportato dal Corriere dello Sport, sul tavolo ci sarebbe una proposta importante: circa 25 milioni di euro per portare l’attaccante in Brasile.

Il Flamengo, reduce da una stagione ambiziosa, considera Castellanos il rinforzo ideale per completare il reparto offensivo. L’idea è quella di affidargli un ruolo centrale, una maglia di peso e una vetrina di primo piano in vista del prossimo Mondiale. Il giocatore, però, non sembra del tutto convinto di un ritorno immediato in Sudamerica: la sua priorità resta l’Europa, e tra le possibili destinazioni l’Atalanta rappresenterebbe per lui un’opzione più stimolante.

L’offerta da quasi 25 milioni costringe comunque la Lazio a valutazioni approfondite. Pur essendo considerato un elemento importante della rosa, Castellanos potrebbe essere ceduto qualora si presentasse l’occasione di ingaggiare un centravanti più adatto al progetto tecnico. In casa biancoceleste, dunque, si apre una fase di riflessione.

