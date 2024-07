Calciomercato Lazio, un centrocampista biancoceleste nel mirino del Cagliari. TUTTI i dettagli sul mercato

Spunta un nuovo nome per rinforzare il centrocampo del Cagliari in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da La Nuova Sardegna, si tratta di Danilo Cataldi, centrocampista classe ’97 di proprietà della Lazio. I rossoblù sono interessati, ma sono da valutare bene i costi di una possibile operazione e capire le richieste dei biancocelesti. Stessa questione per l’ingaggio del giocatore, che al momento è abbastanza alto