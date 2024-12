Calciomercato Lazio, ipotesi rescissione con Castrovilli: il giocatore ha le idee chiare

Calciomercato Lazio, i biancocelesti saranno quasi costretti ad intervenire vista la situazione a centrocampo. Le ultime su Castrovilli

La Lazio dopo l’aggravamento dell’infortunio di Matias Vecino diventa ancor più costretta ad intervenire in fase di calciomercato. Tra le varie ipotesi effettuate nell’ultimo periodo c’era anche quella relativa ad una rescissione contrattuale con Castrovilli per liberare un posto in lista Serie A.

Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, il calciatore non sarebbe aperto a questa opzione, quindi al momento la società dovrebbe optare per l’acquisto di un under 22 a centrocampo. Atangana, Fazzini, Casadei e Sanches tra i nomi accostati ai biancocelesti.