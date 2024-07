Calciomercato Lazio, Lotito fa MURO! Castellanos INTOCCABILE, due i motivi

Calciomercato Lazio, Claudio Lotito fa muro per Castellanos nonostante l’interesse del Girona: due i motivi

Intervenuto sul proprio sito ufficiale, Alfredo Pedullà ha fatto il punto sul futuro di Castellanos, tema caldo del calciomercato Lazio:

PAROLE – «Il Girona ha provato davvero a riprendere Valentin Castellanos che proprio la scorsa estate ha lasciato il club spagnolo (era in prestito) per andare alla Lazio. Ma non ci sono stati fin qui margini di manovra per almeno due motivi che possiamo sintetizzare. Il primo: l’offerta al momento non è convincente, inferiore a quando speso dal club di Lotito per assicurarselo. Il secondo motivo non è meno importante, anzi: la Lazio crede nelle qualità di Castellanos, è convinta che la seconda stagione in biancoceleste possa dare soddisfazione, a maggior ragione se dall’inizio avesse la titolarità. Quindi, per il momento semaforo rosso e ci vorrebbe un’offerta davvero importante per modificare gli scenari».