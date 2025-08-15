Calciomercato Lazio, spunta il retroscena: arrivata un’offerta per un titolare! La risposta del club

Nei meandri del calciomercato Lazio spunta il retroscena, così era arrivata un’offerta per un titolare, vediamo la risposta del club

A Formello, la linea è stata definita con chiarezza e senza possibilità di deroghe: la Lazio non intende cedere alcuno dei propri elementi di spicco durante l’attuale sessione estiva di calciomercato. Non si tratterebbe di una strategia legata alla volontà di rafforzare l’organico, quanto piuttosto di una scelta obbligata, imposta da una situazione di mercato bloccata sul fronte degli acquisti. In tale contesto, trovare sostituti all’altezza di eventuali partenti risulterebbe materialmente impossibile. Per questo, la priorità assoluta del club è diventata quella di trattenere l’intera rosa a disposizione di Maurizio Sarri.

Questa politica di chiusura ha spinto la dirigenza a rifiutare con decisione tutte le proposte arrivate per i calciatori più richiesti. Il caso più rappresentativo è quello di Valentín Castellanos. L’attaccante argentino, già accostato con insistenza al Flamengo nei mesi scorsi, sarebbe ora entrato con forza nei piani di un club economicamente potente. Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Nicolò Schira, lo Zenit San Pietroburgo avrebbe mostrato un interesse concreto nei confronti del centravanti.

La società russa, disponendo di notevoli risorse finanziarie, non sembrerebbe intenzionata ad arrendersi facilmente e starebbe lavorando a un’offerta molto sostanziosa da sottoporre alla Lazio. L’obiettivo dello Zenit sarebbe quello di mettere in difficoltà la società biancoceleste, tentando di superare la barriera costruita per proteggere i giocatori chiave. Tuttavia, la posizione del club capitolino resta ferma: ogni proposta, per quanto elevata dal punto di vista economico, si scontrerebbe con l’esigenza imprescindibile di conservare l’equilibrio tecnico della squadra, rendendo la permanenza di Castellanos una condizione irrinunciabile in vista della prossima stagione.