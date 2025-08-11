Calciomercato Lazio, il Flamengo insiste per strappare il Taty Castellanos: l’argentino segue i ‘no’ di Beltran e Taremi

Calciomercato Lazio, il Taty rimane un obiettivo fermo per i brasiliani del Flamengo: le ultime sull’attaccante biancoceleste

Secondo quanto riportato dal Brasile, il Flamengo continua a monitorare con attenzione la situazione di Taty Castellanos, attaccante della Lazio. Nonostante le avance del club brasiliano, la società biancoceleste sembra intenzionata a non privarsi dell’argentino, soprattutto perché, con il mercato in entrata attualmente bloccato, non sarebbe in grado di trovare un sostituto all’altezza. La trattativa, dunque, si presenta complicata, ma il Flamengo non sembra voler mollare.

Nei giorni scorsi, il Flamengo ha tentato di rinforzare il proprio reparto offensivo cercando di acquistare altri due centravanti, ma senza successo. Stando a quanto riportato da Bolavip, sia Beltran della Fiorentina che Taremi dell’Inter avrebbero declinato la proposta di trasferimento al club brasiliano, rifiutando di vestire la maglia rossonera. Questi due ‘no’ hanno dunque spinto il Flamengo a concentrarsi nuovamente su Castellanos.

La Lazio dal canto suo appare ferma sulla volontà di trattenere il proprio attaccante, che si è rivelato fondamentale nelle ultime stagioni per i risultati del club. Taty ha dimostrato di poter fare la differenza, segnando gol importanti e contribuendo con assist decisivi. Sarri conta molto su di lui e, soprattutto in un momento in cui il mercato è in stand-by per la Lazio, preferisce mantenere la rosa così com’è.

Il Flamengo però continua a lavorare sottotraccia per provare a convincere la Lazio a trattare, consapevole che il valore di Castellanos è molto alto e che la concorrenza per lui resta agguerrita. Dalla società biancoceleste, però, al momento arrivano segnali chiari: nessuna cessione a meno di offerte irrinunciabili, e per ora non ne sono arrivate.

In conclusione, il futuro di Taty Castellanos alla Lazio sembra saldo, nonostante le insistenti richieste dal Brasile. La società punta a costruire la squadra intorno a lui e a garantire continuità in attacco, contando su un attaccante che resta uno dei punti di riferimento della rosa.