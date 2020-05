Calciomercato Lazio, riecco Castagne ma solo se parte Marusic

Calciomercato Lazio, si rinnova l’interesse per il calciatore dell’Atalanta Timothy Castagne ma solo se parte Marusic

Ci sono nomi che vengono accostati in ogni sessione di calciomercato alla Lazio ma che poi alla fine per un motivo o per un altro non approdano nella Capitale. Proprio questo è accaduto nel caso di Timothy Castagne.

Come riporta il Corriere dello Sport il calciatore ha un contratto in scadenza con l’Atalanta nel 2021 e sarebbe stato riproposto alla Lazio. Classe 1995 conosce molto bene il campionato italiano e sopratutto il 3-5-2 modulo adottato da mister Inzaghi. Il suo arrivo però sarebbe legato ad una partenza di Marusic in Francia al Psg.