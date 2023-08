Calciomercato Lazio, caso Bonucci: il giocatore diffida la Juve. Cosa sta succedendo. Scoppia un nuovo caos in casa bianconera

Leonardo Bonucci è stato messo fuori rosa dalla Juve, che ora punta a venderlo, il suo nome è stato accostato anche alla Lazio nelle ultime settimane. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, però, il giocatore che non avrebbe preso bene il trattamento riservatogli, attraverso i suoi legali ha deciso di diffidare i dirigenti, inviando una pec con cui chiede il reintegro del difensore nella rosa.

Non si è fatta attendere la risposta della Juve che ha spiegato che la scelta di escluderlo è stata di tipo tecnico e che il giocatore ha a disposizione tutto il necessario per lavorare in tranquillità. Ma dopo aver diffidato la dirigenza, Bonucci è ora pronto al passo successivo. Infatti, il giocatore ha cristallizzato la situazione, così da poter citare la Juve davanti al Colleggio Arbitrale. Così il difensore potrebbe richiedere la rescissione contrattuale o, più probabile, un indennizzo superiore ai 2 milioni di euro.