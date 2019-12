Calciomercato Lazio, Casasola nel mirino della Viterbese

La Viterbese punta Casasola. Il giocatore della Lazio potrebbe partire già a gennaio per dare una mano a rilanciare le ambizioni della squadra

La Viterbese bussa in casa Lazio. Secondo quanto riferito da Cuorigalloblu.com, nel mirino del club ci sarebbe Tiago Casasola, un jolly difensivo per riportare in alto le ambizioni della squadra. Il giocatore non rientra nei piani di Inzaghi, dopo il rientro da Salerno, e cederlo a gennaio sembra essere l’unica opzione.

Il presidente Marco Augusto Romano ha già avuto contatti con la società biancoceleste per prelevare Minala, ma a quanto pare non sarebbe l’unico affare.

